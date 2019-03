20.03.2019 h 10:09 commenti

Passata al setaccio azienda agricola cinese: multe e denunce. Tutti i lavoratori erano senza contratto

Intervento della squadra interforze coordinata dai carabinieri forestali. Gravi carenze nella gestione dei rifiuti: il titolare li bruciava in roghi all'aperto

Rifiuti bruciati direttamente nel campo, operai senza contratto. Queste ed altre irregolarità sono state riscontrate durante un controllo interforze in un'azienda agricola cinese di Carmignano, sia per la gestione dei rifiuti sia per la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'intervento, coordinato dai carabinieri forestali, ha interessato un'azienda specializzata nella produzione di ortaggi in serre e campi aperti.

I carabinieri forestali hanno denunciato il titolare dell’azienda agricola per violazioni in materia ambientale consistenti nel deposito incontrollato sul suolo di rifiuti speciali pericolosi, di rifiuti speciali non pericolosi di varia natura; rinvenuti anche numerosi sacchetti contenenti rifiuti urbani e il cadavere di una civetta. Il titolare è stato inoltre denunciato anche per aver appiccato numerose volte il fuoco a cumuli di rifiuti accatastati all’interno dell’azienda. Sequestrate varie decine di sacchetti di sementi recanti scritte soltanto in lingua cinese, in violazione della legge. Per questo motivo al titolare è stata comminata anche una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, invece, hanno sospeso l’attività e denunciato anch’essi il titolare per aver occupato al lavoro in nero tutti i lavoratori trovati; uno di questi è risultato clandestino. Comminate inoltre sanzioni amministrative in materia di diritto del lavoro per quasi 8.000 euro.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus