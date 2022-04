06.04.2022 h 19:44 commenti

Passante sventa l'aggressione ai danni di una donna a Narnali

E' successo nel tardo pomeriggio e sulla vicenda sta svolgendo gli accertamenti la polizia. Il ragazzo è riuscito anche a bloccare l'aggressore la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori

E' stato l'intervento decisivo di un ragazzo italiano di 21 anni, verso le 18 di oggi 6 aprile, a sventare l'aggressione ai danni di una donna cinese di 43 anni. L'episodio è avvenuto intorno alle 18 a Narnali e la polizia, intervenuta con le Volanti, sta ancora ricostruendo quanto accaduto. Una persona, sospettata di essere l'aggressore, sarebbe stata fermata, anche grazie al coraggioso intervento del passante che non ha esitato a correre in aiuto della malcapitata quando ha visto la scena in via Pistoiese e poi a inseguire il malvivente fino a bloccarlo in via Ciulli.

Gli agenti stanno ora svolgendo gli accertamenti del caso, anche per capire se si è trattato di un tentativo di rapina o di altro. La donna cinese e il ragazzo italiano sono stati portati al pronto soccorso del vicino Santo Stefano ma, fortunatamente, per entrambi si tratta solo di una misura precauzionale. Presentano comunque contusioni e graffi da medicare.

Edizioni locali collegate: Prato

