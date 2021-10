04.10.2021 h 13:40 commenti

Passante assiste ad un furto su un'auto parcheggiata e dà l'allarme, denunciato il ladro

La macchina era parcheggiata in via De Gasperi. Il furto non ha fruttato niente ma ugualmente l'autore è finito nei guai

Ha scoperto un uomo che stava rubando dentro un'auto e anziché far finta di nulla ha telefonato alla questura. Il ladro, che nel frattempo si è allontanato senza portare via niente, è stato rintracciato poco distante e denunciato per tentato furto. L'episodio risale al fine settimana ed è avvenuto in via De Gasperi. Nei guai è finito un pregiudicato italiano di 33 anni, residente in provincia di Pistoia.



Edizioni locali collegate: Prato

