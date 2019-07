09.07.2019 h 11:27 commenti

Passaggio di consegne ai vertici del Rotary Club Prato: il nuovo presidente è Riccardo Rossi

Succede a Paola Mannelli che ha guidato il Club durante l'ultimo anno. Rinnovato anche il consiglio direttivo

Riccardo Rossi è il nuovo presidente del Rotary Club Prato. Succede a Paola Mannelli che ha presieduto l’annata appena conclusa 2018/19.

La cerimonia di insediamento si è tenuta la scorsa settimana allo Sporting Club di Prato, alla presenza dei soci del Club, degli ospiti e con la presenza dell’assistente governatore del Distretto Rotary 2071, Pietro Belli.

“Nell’emozione di ricevere da Paola i simboli di questa carica - ha dichiarato il neo eletto presidente Riccardo Rossi - vorrei sinceramente ringraziare tutti i soci per avermi affidato l’onore di guidare per quest’anno il nostro Club, dimostrando la loro fiducia e la loro stima nei miei riguardi; è un onore ma anche un onere ed un impegno al quale ho già iniziato a dedicarmi con passione e con determinazione insieme al Consiglio direttivo che mi affiancherà in questo percorso.”

Nel suo discorso Rossi ha annunciato i programmi del suo mandato che prevede attenzione e sostegno verso il territorio anche attraverso il contributo di idee che il Club potrà fornire tramite i propri soci. Il neopresidente ha poi presentato la “squadra” insieme alla quale si appresta ad affrontare questa annata rotariana, che risulta così composta: vicepresidente Alberto Baldi, segretario Claudio Barbarisi, tesoriere Andrea Biancalani, prefetto Chiara Palmucci, consiglieri: Giovanni Ballerini, Marco Benesperi, Piero Ceccatelli, Sandro Ciardi, Renato D’Ambra, Claudia Daneri, Guido Giovannelli, Foresto Guarducci, Gianni Limberti, Daria Orlandi.

Durante la serata la past president Paola Mannelli ha conferito il Paul Harris, massima onorificenza rotariana, a Alberto Baldi e Mario Fedi ringraziandoli per l’impegno profuso durante le loro annate alla guida del club. Nel corso della serata è stato anche introdotto un nuovo socio con la tradizionale “spillatura”: il giovane imprenditore tessile Simone Pacetti.