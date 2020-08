23.08.2020 h 14:12 commenti

Passa con il semaforo rosso e centra un'auto, scontro in via Zarini

E' successo all'incrocio con via Carlo Marx, intorno a mezzogiorno. Coinvolte due macchine, uno dei due conducenti trasportato in ospedale in codice giallo

Buca il rosso e si scontra con un'altra macchina, soccorso in codice giallo uno dei due conducenti. L'incidente è successo oggi 23 agosto intorno a mezzogiorno all'incrocio fra via Carlo Marx e via Zarini.

Sul posto una pattuglia della Municipale per i rilievi, un'ambulanza della Pubblica Assistenza e una della Croce d'oro, uno dei due feriti è stato medicato sul posto, l'altro trasportato al Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione una delle due vetture non ha rispettato l'alt indicato dal semaforo e ha centrato l'altra vettura che si è schiantata a pochi centimetri di distanza dalla vetrina di un negozio che vende sigarette elettroniche.

