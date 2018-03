29.03.2018 h 08:55 commenti

Passa con il rosso e travolge ventenne in scooter, poi scappa. Caccia al pirata della strada

Il gravissimo incidente è accaduto stanotte all'incrocio tra via Ferrucci e via Valentini. Il ragazzo soccorso in codice rosso e portato d'urgenza al Santo Stefano

Un giovane di 20 anni è ricoverato da stanotte in gravi condizioni al Santo Stefano dopo essere stato travolto da un'auto che poi è fuggita. L'incidente è successo verso l'1.30 di oggi 29 marzo all'incrocio tra via Ferrucci e via Valentini, all'altezza del supermercato della Coop. L'auto investitrice, secondo alcuni testimoni, sarebbe passata con il rosso e dopo aver travolto il 20enne in scooter è scappata. Adesso gli agenti della polizia municipale, coordinati dal responsabile dell'Ufficio Sinistri Nicola Fontani, stanno svolgendo le indagini per risalire al pirata della strada.

L'urto è stato particolarmente violento. Il 118 ha inviato un'ambulanza che ha soccorso in codice rosso il ragazzo, portato d'urgenza al Santo Stefano. Il giovane ha riportato una serie di fratture importanti, fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita, anche se i medici al momento non si sono espressi sulla prognosi.

La polizia municipale sta raccogliendo le immagini delle varie telecamere di sicurezza disseminate lungo il percorso da piazza San Marco fino a tutta via Ferrucci. Ci sono anche alcuni testimoni che hanno assistito all'incidente. L'auto pirata, inoltre, dovrebbe essere particolarmente danneggiata in seguito all'urto con lo scooter.