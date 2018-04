Pasquetta di festa per la comunità Emmaus di Prato che quest'anno festeggia i suoi primi 40 anni. Nella giornata di ieri, 2 aprile, in tanti si sono dati appuntamento a Castelnuovo: insieme ai membri della comunità guidata da Jean Paul Corpataux e dalla moglie Morena Moretti, c'erano le decine di volontarie e volontari che ogni giorno mandano avanti i vari mercatini e negozi legati all'associazione presenti in città.E poi i rappresentanti di altre 18 comunità provenienti da tutta Italia. In totale circa 430 persone che hanno vissuto una giornata di allegria e di condivisione, con la messa officiata dal vescovo Franco Agostinelli e il pranzo comune. Presenti anche Patrick Atonouh delegato internazionale Emmaus e quello italiano Franco Monnicchi. Nel pomeriggio tante attività culminate nella sfida a calcio.

Il programma per festeggiare i 40 anni di Emmaus a Prato prosegue ora mercoledì 18 aprile, alle ore 21, alla Libreria in Santa Trinita con la proiezione e la conferenza dal titolo «Emmaus, storia di un movimento». Il 27 maggio nella cappella dell’ospedale ci sarà una veglia aconfessionale per la pace; il 26 giugno in San Bartolomeo conferenza su «Le migrazioni nella Bibbia» con il teologo Giulio Michelini. E poi per tutto l’anno il ciclo «porte aperte» nei mercatini di Castelnuovo, viale Montegrappa, all’Oasi in via Fiorentina, alla Boutique della solidarietà in via Convenevole e a Narnali in via Pistoiese.