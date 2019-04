16.04.2019 h 15:30 commenti

Pasqua, tante le celebrazioni in Duomo e nelle altre parrocchie della città

Si parte domani con la messa crismale e la lavanda dei piedi e si prosegue venerdì con la via crucis e sabato con la veglia.

Anche quest’anno la Diocesi di Prato ha organizzato un calendario fitto di appuntamenti per la Settimana Santa appena iniziata. In tutte le chiese della città verranno ricordati i tre passaggi culminanti la vita di Cristo: la passione, la morte e la resurrezione.

Si parte la mattina di domani, giovedì santo, con la messa crismale celebrata dal vescovo Agostinelli, alle ore 10 nella cattedrale. La sera, in tutte le chiese ma con orari diversi, si terrà poi la messa dell’Ultima Cena, con il tradizionale rito della lavanda dei piedi. In duomo la celebrazione si svolgerà alle 17.30.

Passando al venerdì santo, oltre alla Via Crucis per le strade del centro (in partenza alle 21.15 da piazza delle Carceri), altre processioni suggestive sono organizzate dalle parrocchie di Galciana, San Giusto, Figline e Mercatale di Vernio. Il rito si celebra anche nel cimitero della Misericordia in via Galcianese, con inizio alle ore 15.

Nella serata di sabato, alle 21.30 avrà inizio la solenne veglia pasquale in Duomo, ma anche in tutte le altre chiese della città.

La mattina di Pasqua il vescovo celebrerà la prima messa della giornata nel carcere della Dogaia, alle 8.30, proseguendo alle 10.30 con la solenne cerimonia in Duomo.

Nel pomeriggio, intorno alle 18, è invece prevista l’ostensione della Sacra Cintola. La reliquia mariana, simbolo della città, verrà mostrata prima all’interno del Duomo e poi sulla piazza, dal pulpito di Donatello, e il gesto sarà ripetuto tre volte. Il rito è preceduto dal canto dei vespri e dalle musiche d’organo eseguite dal maestro canonico Romando Faldi, a partire dalle 16.30.

La celebrazione pasquali continuano la sera, alle 21.15 nella chiesa di Mezzana, con l’esibizione della Prato Gospel School.

Per il giorno di Pasquetta è prevista la messa animata dalle monache domenicane, alle 8.30 nella basilica di San Vincenzo in Piazza San Domenico.