Pasqua in musica a Mezzana con il concerto della Prato Gospel School

L'istituzione musicale diretta dal Maestro Leandro Morganti si esibirà nella chiesa di San pietro festeggiando così l'anniversario dei nove anni dal debutto

Compie nove anni la “Prato Gospel School”, diretta dal Maestro Leandro Morganti, che in occasione dell'anniversario del debutto terrà un concerto proprio nel giorno di Pasqua, grazie all'ospitalità di don Massimo Malinconi che ha aperto le porte della chiesa di San Pietro a Mezzana al coro gospel. L'appuntamento per gli amanti della musica è per domenica 1 aprile alle 21.15, quando potranno assistere ad un concerto dove gli allievi della scuola presenteranno i nuovi lavori preparati durante tutto l’anno di studio. La serata sarà ad ingresso libero.



