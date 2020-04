10.04.2020 h 12:41 commenti

Pasqua e Pasquetta, il sindaco si rivolge ai pratesi: "Non molliamo proprio ora, restiamo tutti a casa"

Negli ultimi si registra un aumento delle persone fuori casa. Numerose le segnalazioni ai centralini delle forze dell'ordine. Biffoni fa appello al buon senso dei cittadini: "Non siamo ancora fuori pericolo. E' importante ora non vanificare lo sforzo fatto"

"Non molliamo adesso. Abbiamo fatto uno sforzo importante fino adesso. Non vanifichiamo tutto".

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni si rivolge direttamente ai cittadini per un appello accorato a restare a casa, nonostante il bel tempo e il periodo pasquale che in genere è dedicato alle uscite fuori porta. La Pasqua al tempo del Coronavirus deve necessariamente essere trascorsa nella propria abitazione o si rischia di buttare al vento un mese di sacrifici. Il primo cittadino non nasconde la sua preoccupazione rafforzata anche dall'aumento delle persone in circolazione registrato in questi ultimi giorni sul territorio: "Mi sembra che negli ultimi giorni siano tornata una certa rilassatezza e abitudini che erano state perse. - afferma Biffoni - C'è troppa gente a giro rispetto alle esigenze concesse dal decreto governativo e le segnalazioni alla polizia municipale e alle altre forze dell'ordine sono aumentate in maniera importante. Vuol dire che ci sta sfuggendo di mano qualcosa. Il pericolo c'è ancora, non possiamo ancora cantare vittoria. Chiedo quindi a tutti di passare le festività a casa. Mi appello alla necessità di rispettare le regole ma anche al buon senso".

Intanto sono 539 le persone controllate dalle forze dell'ordine nell'ambito del monitoraggio del territorio per il rispetto del provvedimento governativo che vieta di uscire di casa se non per motivi di lavoro, di salute e per fare la spesa. 34 i cittadini che sono stati sanzionati perché non hanno fornito giustificazioni valide al fatto di trovarsi fuori casa. Il controllo ha riguardato anche 348 attività commerciali. Dall'entrata in vigore delle restrizioni, in provincia di Prato sono state controllate quasi 12mila persone e di queste quasi mille sono state sanzionate.