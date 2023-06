13.06.2023 h 14:34 commenti

Party al circolo per la morte di Berlusconi, lo scherzo di pessimo gusto fa litigare Forza Italia e Pd

L'annuncio su Instragram per un evento in realtà mai fatto. Mazzetti e Cappelli attaccano il Partito Democratico ma l'autore del post risulta essere stato iscritto ai Gd solo sei anni fa senza aver più rinnovato la tessera

Botta e risposta tra Forza Italia e Pd all'indomani della morte di Silvio Berlusconi per un presunto party - annunciato su Instagram ma in realtà mai fatto - per celebrare la morte del Cavaliere. L'autore di quella che alla fine si è rivelata essere un'uscita di pessimo gusto è Stefano Pierri, dipendente del circolo Arci 29 Martiri di Figline, che ieri ha annunciato attraverso una storia sul suo profilo pubblico di Instagram la tenuta di un ‘Dead Berlusconi party’ alle 19, proprio al circolo di Figline. Da qui la doverosa accusa nei confronti dell'iniziativa, sia da parte dell'onorevole Erica Mazzetti sia da Francesco Cappelli, coordinatore comunale di Forza Italia Prato. Che però se la prendono poi anche con il Pd e, in particolare, con il suo segretario Marco Biagioni, invitandolo "a prendere le distanze da questa sorta di macabra propaganda”.

Accuse subito respinte al mittente: "Stefano Pierri è stato iscritto ai Giovani Democratici sei anni fa e non ha più preso la tessera - dice Marco Biagioni -. Non possiamo quindi rispondere delle azioni di un privato cittadino, soprattutto per un evento che non si è nemmeno tenuto. Il Partito Democratico di Prato e i suoi rappresentanti hanno preferito limitarsi al cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi in riferimento alla figura istituzionale, ma hanno scelto il silenzio sulla figura politica, in rispetto delle persone a lui vicine. Rattrista che Forza Italia trovi pretesti per fare propaganda contro il Pd anche nell'occasione della scomparsa del proprio leader nazionale".

Replica sullo stesso tono anche da parte di Arci Prato: "Teniamo a ribadire - si legge in un nota - che l’evento di cui si parla nel post non è mai stato organizzato dal Circolo Arci 29 Martiri né tanto meno è stato realizzato, e che mai in un Circolo Arci potrebbe tenersi un’iniziativa del genere, perché i Circoli sono luoghi di incontro, di socializzazione, di condivisione, frequentati da tante persone diverse nel rispetto reciproco e nella massima libertà di espressione. Respingendo quindi le accuse di mancanza di rispetto, esprimiamo la nostra meraviglia per un attacco strumentale e, questo sì, irrispettoso, che arriva in un momento così doloroso per il partito di Silvio Berlusconi e cogliamo l’occasione per porgere alla parlamentare Mazzetti, a tutta Forza Italia e alla famiglia Berlusconi le nostre più sentite condoglianze per la loro perdita".

A chiudere definitivamente la diatriba, poi, è intervenuto lo stesso autore dello scherzo di pessimo gusto. "Ieri ho pubblicato una storia Instagram in cui ironizzavo sulle reazioni alla morte di Silvio Berlusconi - scrive su Facebook Pierri -. Ho saputo che questa mia battuta è stata strumentalizzata dal coordinatore provinciale di Forza Italia Prato e da una parlamentare pratese di Forza Italia. Ci tengo a chiarire che ieri sera al Circolo 29 Martiri di Figline non si è tenuto alcun evento; mi dispiace se ci sono stati fraintendimenti su questo e ribadisco che le mie parole non rappresentano né il circolo né Arci Prato, presso cui non ricopro alcun ruolo".