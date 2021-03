28.03.2021 h 08:15 commenti

Partorisce in casa assistita da medico e volontari della Croce d’oro

Parto già in corso quando l’ambulanza è arrivata. La squadra di intervento non ha avuto il tempo di trasportare la donna all’ospedale. È nata una bambina. Mamma e piccina stanno bene

Ha partorito in casa, praticamente negli stessi minuti in cui ha telefonato al 118 per chiedere l'intervento di un'ambulanza. Quando la Croce d'oro è arrivata non c'era tempo per correre in ospedale e così la donna ha dato alla luce il suo terzo figlio - una femminuccia - con l'assistenza della dottoressa Cinzia Limberti e dei volontari Antonio D'Amico e Marilena Pieraccini. È successo nella notte di domenica 28 marzo, in via del Seminario. La mamma, una trentatreenne nigeriana, e la sua piccola sono state poi trasferite all'ospedale Santo Stefano: entrambe, nonostante la situazione delicata, stanno bene. Grande emozione per la squadra della Croce d'oro che in piena notte si è trovata non solo a soccorrere una donna che chiedeva aiuto ma anche a farla partorire. Il rientro in sede dell'ambulanza è stato salutato con un bel fiocco rosa. Una bella notizia tra tanti interventi che di lieto hanno, purtroppo, poco o niente.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus