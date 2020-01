03.01.2020 h 10:40 commenti

Partono i saldi invernali, da oggi ribassi fino al 30%

Domani è il primo giorno per iniziare lo shopping con gli sconti, i saldi interesseranno 15 milioni di famiglie italiane che spenderanno in media 324 euro (140 euro pro capite), in linea con lo scorso anno

Conto alla rovescia per l’inizio dei saldi invernali, previsti per domani 4 gennaio.

Secondo le stime dell’ufficio Studi di Confcommercio Imprese per l’Italia, i saldi interesseranno 15 milioni di famiglie italiane che spenderanno in media 324 euro (140 euro pro capite), in linea con lo

scorso anno.

Cappotti, piumini e maglioni i capi d’abbigliamento a disposizione inizialmente in vendita con uno sconto variabile fra il 20 e il 30%. “C’è grande attesa per la riuscita di questi saldi di fine stagione – afferma Alessandra Coppini, presidente Federmoda Prato. – Dopo un periodo natalizio abbastanza tranquillo e viste le alte temperature che hanno caratterizzato la stagione autunnale, sono tanti i capispalla disponibili nei negozi. I consumatori avranno quindi l’opportunità di acquistare i capi generalmente più costosi ad ottimi prezzi. Dall’altra parte la decisione di far iniziare le vendite pochi giorni dopo il Natale ci penalizza e crea in genere un po’ di confusione tra la clientela riguardo a cambi e resi”.

Quanto alle modalità di comunicazione delle promozioni, saranno senza dubbio i social network - in particolare Facebook e Instagram –a rappresentare il principale canale pubblicitario scelto dai negozianti durante il periodo dei saldi.

Massimo Bettazzi presidente del settore abbigliamento di Confesercenti Prato, lancia, invece, un appello a fare shopping nei negozi vicino a casa: “I saldi 2020 rappresentano il primo grande appuntamento del commercio del nuovo anno – spiega – e portano in dote diverse note positive. Innanzitutto ci auguriamo che la nostra città otterrà degli ottimi risultati in quanto a indotto economico. In secondo luogo stanno ricevendo risposte eccellenti i nostri appelli a spendere nei negozi sotto casa. Siamo fortemente impegnati a riportare i consumatori alle loro origini, a spendere nelle strade relative alle loro abitazioni, a dialogare con i commercianti, esaltando la fidelizzazione. Un grande risultato perché le spese sul web o nei centri commerciali industriali portano all’estero o altrove le risorse, che restano invece sul territorio quando si spende nei negozi sotto casa”.

Tempo di saldi anche ai Gigli. I negozi e gli store del Centro Commerciale resteranno aperti dalle 9 alle 22 proponendo sconti e promozioni su tanti prodotti, dall'abbigliamento agli articoli per la casa, dalla tecnologia alla cosmetica, dai gioielli alle calzature. I ristoranti saranno aperti fino alle 23. Un’opportunità in più per raggiungere comodamente I GIGLI anche in

occasione dei saldi è il servizio di Bus Navetta. “I Gigli Shopping Bus” con partenza tutti i giorni, inclusi i festivi, parte da Firenze SMN (dall’autostazione Busitalia in via Santa Caterina da Siena 17, vicino alla Stazione Firenze SMN) e arriva ai Gigli, senza fermate intermedie.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus