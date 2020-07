18.07.2020 h 10:17 commenti

Partono i lavori in via Capezzana a Carmignano, asfalto nuovo e più posti auto

Il tratto interessato è di oltre 100 metri. Il fosso sarà intubato e questo permetterà un'allargamento della strada

La prossima settimana cominceranno i lavori di messa in sicurezza di via Capezzana. Un progetto che prevede l’intubazione del fosso per la regimazione delle acque meteoriche ed un conseguente allargamento della strada. La strada verrà di conseguenza riasfaltata e saranno realizzati nuovi posti auto.

Il tratto stradale interessato dall’intervento ha una lunghezza di circa 120m. L’attuale regimazione delle acque meteoriche avviene attraverso una piccola fossetta posta a lato della carreggiata, collegata alla tubazione esistente posta vicino all’intersezione con via Baccheretana. Verrà installata una zanella a doppio petto larga 50cm, in corrispondenza dell’attuale fossetta, sulla quale verranno collocate caditoie a intervalli regolari, collegate ad una nuova tubazione in PVC rigido che sarà raccordata alla tubazione esistente in prossimità di via Baccheretana. Tutti i pozzetti delle caditoie saranno dotati di griglia in ghisa. La seconda fase dell’intervento prevede invece la fresatura della strada e la stesura del nuovo manto di asfalto.

“Questo è un intervento che avevamo promesso all’inizio della legislatura – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Ceccarelli – e che adesso riusciamo a realizzare. Quel tratto di via Capezzana negli anni è risultato pericoloso e questo intervento garantirà una maggiore sicurezza, oltre a darci la possibilità di realizzare nuovi posti auto”.



