Partiti i lavori per sostituire la copertura della palestra della scuola media “Filippo Mazzei” a Poggio a Caiano

Il cantiere è stato aperto il 24 dicembre e prevede l'intervento preliminare sulla struttura portante in legno ripassando tutte le travi con uno speciale trattamento necessario a rendere il tutto completamente ignifugo

La seconda parte dei lavori, che prevede l’effettiva sostituzione della copertura della palestra, avrà inizio quando le condizioni meteo saranno più stabili e senza rischio di piogge improvvise o di eccessiva umidità. Questo perché il trattamento fatto sulle travi in legno non deve entrare a contatto con l’acqua. “Siamo soddisfatti di aver mantenuto una promessa fatta e di aver dato inizio ai lavori entro la fine dell’anno - spiega il sindaco Francesco Puggelli - seppur in prossimità delle feste natalizie, abbiamo voluto approfittare subito della pausa delle lezioni per iniziare questo trattamento sulle travi. La seconda fase è prevista per quando le condizioni meteo saranno più favorevoli. Siamo orgogliosi inoltre del fatto che ad aggiudicarsi i lavori sia stata una ditta poggese alla terza generazione, la Fratelli Innocenti. Ringrazio l’assessore Bertini, gli uffici del Comune e la ditta esecutrice per aver lavorato affinché si mantenesse questo impegno rispettando i tempi dati”.

