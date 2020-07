01.07.2020 h 09:53 commenti

Partiti i lavori per mettere a nuovo il campo sportivo della Pista Rossa, intervento da 40mila euro

L'area sarà completamente ristrutturata con interventi che la renderanno più fruibile e sicura. Il sindaco: "Spazio di socializzazione molto importante per il nostro territorio"

Cominciata l’opera di riqualificazione del campo da calcetto aei giardini pubblici della Pista Rossa di Seano. Un intervento complessivo di circa 40mila euro che metterà a nuovo il campo sportivo.

Tutta la superficie verrà completamente rinnovata togliendo il vecchio manto di erba sintetica ormai consumato. Verrà poi realizzato un sottofondo in calcestruzzo studiato per garantire una maggiore stabilità del fondo e favorire il corretto deflusso dell’acqua piovana. Il fondo in cemento, rispetto a quello in erba sintetica, è più resistente e quindi più adatto a un campo molto utilizzato e frequentato.

“Il campo della Pista Rossa – commenta il sindaco Edoardo Prestanti – è un luogo frequentato ogni giorno dai ragazzi di Seano ma anche delle altre zone del territorio comunale e dei comuni limitrofi. È un punto d’aggregazione importante, che merita di essere tenuto al meglio. Prevedevamo da tempo questo intervento e finalmente possiamo offrire ai nostri giovani un campino nuovo di zecca dove giocare e socializzare”.



