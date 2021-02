08.02.2021 h 19:07 commenti

Partita la bonifica delle serre irregolari a Seano: stop al degrado

L'intervento sotto la sorveglianza di carabinieri e polizia municipale per la presenza di persone non autorizzate. I terreni si trovano lungo il percorso della pista ciclopedonale sull'argine della Furba

E' partita l’operazione di bonifica delle serre irregolari nei pressi del torrente Furba a Seano. L’intervento è stato avviato da parte del proprietario dei terreni dopo il via libera della Procura, che aveva confermato i sequestri della zona a causa di irregolarità. A causa della presenza sul luogo di persone non autorizzate, è stato chiesto l’intervento di carabinieri e polizia municipale per scongiurare l’eventualità di episodi violenti e consentire l’avvio delle attività di bonifica.

"Ringrazio i proprietari dei terreni e le forze dell'ordine per aver consentito questo importante passo avanti verso un ritorno al decoro dell'area - commenta il sindaco Edoardo Prestanti -. Tutti a Seano conoscono la realtà delle vecchie serre ormai in stato di abbandono, ma da quando abbiamo aperto la pista ciclopedonale sull'argine della Furba, questa situazione di degrado è sotto gli occhi di tutti. Da molto tempo stavamo seguendo la questione per accertarci che venisse risolta, ma la presenza di persone non autorizzate che si erano stabilite nell'area ha reso più lunga e difficoltosa l'operazione. Adesso però, grazie alle forze dell'ordine a cui va tutto il nostro ringraziamento, è stato possibile dare il via alla bonifica del terreno. Si tratta di un importante passo avanti per rendere il nostro territorio ancora più bello, pulito e sicuro".