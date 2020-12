23.12.2020 h 15:49 commenti

Partigiano di 92 anni sconfigge il Covid: "Non mi hanno preso i nazi-fascisti, non potevo cedere al virus"

Fiorello Fabbri, ex componente della brigata Buricchi, è tornato ad aiutare il figlio nella gestione del negozio di Montemurlo. Per circa un mese è stato ricoverato, prima in ospedale e poi a La Melagrana: "Rispettate le regole!"

A 92 anni Fiorello Fabbri, partigiano della brigata Buricchi, ha vinto la sua ultima battaglia, quella contro il coronavirus. "Non mi hanno preso i tedeschi e i fascisti, non mi faccio ammazzare dal virus. Continuo a resistere", dice sorridendo dopo tanta sofferenza.

I primi sintomi Fiorello li ha accusati lo scorso 14 novembre, poi il rapido peggioramento che lo ha costretto al ricovero in ospedale e poi a una lunga degenza di quasi un mese nella struttura per i malati di Covid, La Melagrana di Narnali.

Fiorenzo è abituato a lottare e anche nella malattia ha mantenuto il suo spirito battagliero: "Sono stato male -dice - ma devo riconoscere che sono stato curato in modo egregio. Pur con qualche difficoltà, la nostra sanità e le istituzioni, in questo periodo così difficile, sono state capaci di rispondere in pieno all'esigenze di cura dei cittadini. Non vedo l'ora di poter tornare a parlare con i ragazzi, a incontrarli nelle scuole e parlare con loro della Resistenza, della lotta di liberazione che ci hanno regalato la Costituzione e l'Italia democratica di oggi. Per ora mi accontento di vederli a distanza tramite video chiamate".

Le storie di Resistenza di Fiorello hanno accompagnato anche tutta la sua degenza alla Melagrana: "Ero in camera insieme ad un uomo di 46 anni, Paolo, che è diventato un amico - racconta - e ogni sera, anche insieme al personale medico-sanitario, ci ritrovavamo e raccontavo loro le storie vissute da partigiano durante la guerra. La memoria della Resistenza, il ricordo di quei giorni è stato un momento di evasione dall'incubo del Covid. Oggi, aver sconfitto il virus, avercela fatta, mi dà una forza maggiore per andare avanti".

Fiorello Fabbri infatti ancora non ha deciso di mettersi definitivamente in pensione e alla veneranda età di 92 anni ogni mattina lavora nel negozio del figlio, Fabrizio, “Sergio”, la “boutique del gusto” a Montemusrlo che in questi giorni prima di Natale è affollata di clienti. Anche il sindaco Simone Calamai ha voluto incontrare l'ex partigiano: "Sono molto felice di poter trovare di nuovo dietro al banco del suo negozio Fiorello Fabbri, una persona davvero speciale che in questi anni non ha mai smesso di credere nel valore della memoria della Resistenza e di trasmetterla ai giovani. Un esempio di forza per tutti noi".

Fiorello Fabbri, dopo aver attraversato la tempesta del virus, lancia una raccomandazione: "Rispettate le regole, con il virus non c'è da scherzare!".