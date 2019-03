06.03.2019 h 13:09 commenti

Partenza senza problemi per il reddito di cittadinanza, niente code alle poste e ai Caf

Gli uffici postali di via Marianna Nistri e quelli centrali questa mattina non hanno registrato picchi di affluenza, poche persone anche ai Caf. Per presentare domanda c'è tempo fino alla fine del mese

Primo giorno per presentare la domanda per il redditto di cittadinanza, ma non c’è stato il temuto assalto né agli uffici postali né ai Caf. Cgil addirittura inizierà il servizio a partire da lunedì 11 marzo, mentre alla Cisl gli appuntamenti si prendono da oggi. Alla Confesercenti in tutta la giornata sono cinque le persone che hanno chiesto un appuntamento per far compilare la domanda. “Nei mesi scorsi – spiega Ivana Santini responsabile del Caf – abbiamo raddoppiato il numero di Isee, per questo ci aspettavamo una grande ressa questa mattina, ma così non è stato. Molte le telefonate per avere chiarimenti su cos’è il redditto di cittadinanza, tanti, poi, quando hanno capito che non è un contributo fine a se stesso ma comporta anche accettare un posto di lavoro, hanno desistito. Mi sembra che ci sia molta ignoranza in proposito”.

Stretti anche i parametri per ottenerlo: “Molte famiglie hanno solo una parte dei requisiti – continua Santini – e quindi non presentano neanche la domanda”.

Niente code neppure alle poste, la sede centrale di via Arcivescovo Martini questa mattina alle 9,15 era deserta, poche persone in coda ma solo per pagare le bollette. In via Marianna Nistri in tarda mattinata si sono presentati cinque persone, (non tutte con il cognome che inizia con la A, Poste Italiane in previsione di una grande affluenza ha chiesto di presentarsi in ordine alfabetico agli sportelli) in questo caso la documentazione doveva essere solo inserita.

Entro la fine del mese saranno raccolte tutte le domande, a partire dal 25 marzo fino al 15 aprile i moduli saranno inviati all’INPS che dal 15 al 30 aprile, verificherà che ci siano i requisiti necessari per ottenere il redditto. “I parametri che vengono richiesti – continua Santini – sono molto precisi e quindi è fondamentale che chi viene abbia tutti i dati a disposizione, ad esempio la cilindrata della macchina o il valore dell’immobile che non è la prima casa. Se non si hanno tutti i dati diventa impossibile caricare la domanda sul portale”. E proprio questo passaggio è stato il più oneroso per i Caf che hanno dovuto adattare il proprio sistema a quello nazionale.



