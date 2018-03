19.03.2018 h 16:02 commenti

Partenza con il botto per Dalla Porta nel campionato mondiale Moto3

Il pilota di Montemurlo ha conquistato il podio nel gran premio inaugurale di Losail arrivando terzo dietro il favorito Martin e Canet

Primo podio della stagione del giovane motociclista montemurlese, Lorenzo Dalla Porta nel campionato del mondo di Moto3. Nella gara d’esordio del 2018, disputata sul circuito di Losail in Qatar, il giovane pilota montemurlese (già campione del mondo in Moto3 Junior nel 2016) si è classificato al terzo posto alle spalle di Jorge Martin, considerato il favorito numero uno per la conquista del titolo mondiale, e Aron Canet. Dalla Porta, in sella alla sua Honda numero 48 del Team Leopard Racing, è stato protagonista fino all’ultimo giro di una entusiasmante battaglia a colpi di sorpassi e controsorpassi, che lo ha visto prevalere sul gruppo di inseguitori.

"Voglio esprimere a Lorenzo le mie più sincere congratulazioni per questo primo importante risultato - dice il sindaco Mauro Lorenzini -. La partenza del campionato è stata davvero buona e ora l'augurio è quello di proseguire su questa strada con altrettanta determinazione. Ne è passato di tempo da quando il piccolo Lorenzo si allenava sul circuito di Oste e questo risultato fa onore non solo a lui ma a tutta la comunità montemurlese che lo ha visto crescere e conquistare traguardi sempre più importanti. In questa nuova avventura tutta Montemurlo è con Lorenzo".