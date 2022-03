06.03.2022 h 00:39 commenti

Partecipate, tante conferme nel nuovo valzer di nomine ma ci sono anche un paio di sorprese

Cambio al vertice di Crida mentre la Fondazione Casa Pia dei Ceppi resta senza presidente per le dimissioni di Bernardi

(e.b.)

Con la primavera si apre una nuova stagione di nomine alla guida delle partecipate del Comune di Prato. Ci saranno molte conferme, ma non mancheranno le novità. La prima riguarda lache si occupa di riabilitazione sanitaria, socio sanitaria e psico sociale. Al termine del suo secondo mandato, Umberto Spinelli lascia. Per sostituirlo si pensa a Silvia Andreini, presidente della cooperativa Gulliver, già dentro il cda di Crida, considerata vicino all’area zingarettiana del Pd che fa capo a Enrico Giardi.E’ un rebus da risolvere invece la nuova dirigenza dicon le dimissioni di Walter Bernardi da presidente del cda insieme a Mario Barbacci che recentemente ha preso il posto di Angela Castiello. Sono rimasti in tre, Elia Frosini, Giampaolo Bigagli, Luigi Madera. A loro il compito di apportare le modifiche necessarie allo statuto, poi lasceranno. Nei prossimi giorni si chiarirà se per tale compito sia necessario nominare al proprio interno un presidente.Passiamo al, va verso la conferma l’avvocato Gabriele Grifasi, giunto al termine del primo mandato con un giudizio positivo sul suo operato in un periodo non facile per il nuoto e la promozione sportiva in genere e con un’incognita che pesa ancora sulle proprie teste: quella della messa in liquidazione del Cgfs srl di cui la asd è socio unico. E’ in corso un braccio di ferro legale con il Comune per il pagamento di costi ritenuti straordinari sostenuti durante il periodo di gestione delle piscine. Vedremo chi la spunterà nelle prossime settimane.Conferma in arrivo anche per l’avvocato Francesco Querci, già presidente del consorzio Santa Trinita che a giugno terminerà il suo primo mandato alla guida dell’. La nomina è frutto dell’alleanza politica con una buona fetta dell’elettorato di centro che Querci controlla e che ha portato all’elezione in consiglio di Giacomo Sbolgi, candidato della lista civica Biffoni. Un’alleanza considerata strategica anche per le future sfide elettorali e a cui si aggiunge il buon lavoro svolto da Querci in questi tre anni.Sembra avviarsi verso il terzo mandato alla guida di, Alessandro Michelozzi, passato recentemente dal Psi al Pd, guadagnatosi sul campo la stima del sindaco anche in campo amministrativo, oltre che politico. L’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio è prevista ad aprile, seguirà quella per il rinnovo delle cariche.Conferma anche per i vertici di. La nomina che riguarda più da vicino Prato è quella del vicepresidente, l’avvocato Simone Barni, uomo di fiducia del sindaco Biffoni, giunto alla fine del secondo mandato, ma anche il presidente Lorenzo Perra, al primo, resterà alla guida dell’azienda idrica. Siamo alla vigilia della nascita della MultiUtility toscana che partirà aggregando proprio acqua e rifiuti, e nessuno dei sindaci soci di queste realtà che credono nel progetto futuro, può permettersi salti nel buio. La cosa più prudente, quindi, è puntare sulla continuità.Proiettiamoci oltre la primavera e precisamente a settembre quando scadrà l’attuale guida della. Anche in questo caso è data per certa la conferma a presidente di Massimo Bressan.