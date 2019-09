24.09.2019 h 14:23 commenti

Partecipate, Francesco Querci verso la presidenza dell'Interporto

La nomina spetta al Comune di Prato, socio di maggioranza dell'ente. Il noto avvocato pratese, rimasto fuori dalla giunta, è a un passo dall'ufficializzazione

Francesco Querci è il nuovo presidente dell'Interporto Toscana centrale. Succede a Ivano Menchetti e guiderà la società pubblico-privata per i prossimi 3 anni. Il noto avvocato pratese, presidente del Consorzio Santa Trinita, è stato indicato dal Comune di Prato che è socio di maggioranza dell'ente, partecipato anche dalla Regione Toscana.

Ex consigliere provinciale Udc, recentemente è entrato nell'orbita del centrosinistra appoggiando la candidatura di Matteo Biffoni dall'esterno attraverso la lista civica che portava il nome del primo cittadino e che è riuscita a eleggere quattro consiglieri tra cui Giacomo Sbolgi, considerato vicino proprio a Querci. Rimasto fuori dalla giunta, Querci ottiene ora la guida di una delle partecipate più importanti e strategiche per Prato e la sua economia. Al Comune spetta anche la nomina di un consigliere. Dovrebbe essere confermata Valentina Barbara Iovino.

Le altre partecipate o controllate che attendono una nuova guida sono il Centro Pecci e il Pin. In quest'ultimo caso dovrebbe assumere l'incarico a interim il vicepresidente Luciano Baggiani in attesa di trovare la giusta figura per il dopo Fioravanti.

E.B.