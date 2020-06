24.06.2020 h 19:43 commenti

Partecipate, ecco i rebus da sciogliere e i nomi più quotati

Beatrice Magnolfi potrebbe essere la presidente del Politeama pratese. Domani Filadelfo Spinella sarà nominato numero uno di Consiag Servizi Comuni

Non solo Politeama. Il Comune di Prato deve rinnovare i vertici di altre importanti partecipate e il quadro non è poi così chiaro. L’azienda con il rebus più complicato da risolvere è Alia Servizi Ambientali spa. In base ai patti parasociali, per Prato è arrivato il momento di decidere il nome del presidente (quello uscente, Paolo Regini, è di Empoli a cui spetterà la vicepresidenza ora occupata dal pratese Sandro Lascialfari), ma al momento non è chiaro su quale figura puntare. Molto dipenderà da chi sarà l’amministratore delegato, nomina che spetta a Firenze. Non è detto che venga confermata l’uscente, Alessia Scappini. In base a questa casella, sarà riempita l’altra. In sostanza si tratta di decidere se dare continuità all’attuale governance e allora Lascialfari potrebbe diventare presidente, o se rinnovare radicalmente. È chiaro quindi che Biffoni e Nardella dovranno condividere un ragionamento sulla dirigenza politica e tecnica di Alia. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i due primi cittadini mentre l’assemblea dei soci slitterà a fine luglio proprio per avere il tempo di capire il da farsi. Più lineare ma comunque complessa anche la partita su Estra. C’è un nodo da sciogliere sulla presidenza che spetta al Comune di Arezzo (confermare o meno Macrì) mentre per Prato è fondamentale rafforzare il ruolo di Consiag, e quindi il collegamento con i Comuni soci, confermando il nome di Paolo Abati ad amministratore delegato. Slitterà a fine luglio il rinnovo delle cariche del Pin. Domani è prevista una riunione con tutti i soci, mentre l’assemblea si terrà venerdì ma per la decisione su chi sarà il nuovo presidente del polo universitario pratese bisognerà attendere ancora. L’attuale, Luciano Baggiani, difficilmente sarà riconfermato. È più probabile che il nome esca fuori dal mondo accademico. Potrebbe essere quello dell’ex assessore alle attività produttive del primo mandato di Biffoni, Daniela Toccafondi. Tutta in discesa la partita di Consiag Servizi. Domani sarà incoronato presidente Filadelfo Spinella, fedelissimo del sindaco Biffoni che succederà al sestese Antonio Ossi. A Montemurlo spetta invece il collegio sindacale e sarà confermato quello uscente. Veniamo dunque al Politeama pratese, fronte caldo da settimane che ieri, 23 giugno, è diventato incandescente con le dimissioni di Maurizio Nardi da presidente del cda. In queste ore si fanno molti nomi, ma quelli più accreditati riguardano due donne di comprovata esperienza politica e amministrativa: Beatrice Magnolfi, attuale presidente di Fondazione Toscana Spettacolo è in passato assessore comunale e Ambra Giorgi, ex vicepresidente della Provincia e assessore comunale. E.B.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus