26.08.2022 h 10:37 commenti

Parte 'Settembre Prato è spettacolo": stop a superalcolici e bevande in vetro e agli spray al peperoncino

Ordinanze del sindaco Biffoni dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Restrizioni e divieti riguardano i locali che rientrano nel perimetro degli eventi e quelli nell'area dell'Anfiteatro di Santa Lucia

Ci siamo. L'inizio di 'Settembre Prato è spettacolo' è alle porte. Ad aprire l'edizione 2022 sarà, sabato 27 agosto, Gemitaiz. Il rapper farà da apripista alla lunga maratona di concerti che vedrà sul palco di piazza Duomo tanti artisti: da Achille Lauro a Sangiovanni, dalle storiche voci di Radio Deejay con il Deejay Time a Valerio Lundini e i Vazzanikki, per citarne alcuni.

Per assicurare divertimento in tutta sicurezza, il sindaco Matteo Biffoni ha firmato due ordinanze: una limita la somministrazione e la vendita di superalcolici, l'altra vieta gli spray al peperoncino.

Nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è emersa l'esigenza di mettere un freno alla vendita di alcol e così, nei giorni scorsi, l'amministrazione comunale ha preparato l'ordinanza che prevede il divieto di vendita di superalcolici e di qualsiasi tipo di bevanda in vetro e in lattina; gli esercizi interessati sono quelli all'interno delle zone che rientrano nel perimetro degli spettacoli, i locali che si affacciano su piazza Duomo e l'area dell'Anfiteatro di Santa Lucia, luogo ospiterà alcuni degli eventi inseriti nel cartellone di 'Settembre Prato è spettacolo'. Sarà però possibile vendere bevande confezionate in bottiglie di plastica che però dovranno essere prive di tappo.

L'altra ordinanza è relativa al divieto di introdurre nell'area dei concerti bombolette di spray al peperoncino. Il divieto, naturalmente, riguarda anche la vendita nelle aree che rientrano tra quelle interessate dagli spettacoli. Una necessità, quella di mettere uno stop agli spray al peperoncino, derivata dall'aumento del loro utilizzo durante eventi e concerti con l'obiettivo di destabilizzare la folla, creare panico e agevolare reati come furti e rapine.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus