Ritorna il Porta a porta per il ritiro dei vestiti usati. Ecco il calendario

Nei giorni precedenti al ritiro tutte le famiglie riceveranno gli appositi sacchi per la raccolta di abiti con l’indicazione del giorno in cui sarà effettuato il servizio organizzato in due giorni per ogni zona

Arriva il cambio di stagione e come ogni anno, Alia ripropone il servizio porta a porta degli abiti usati programmando per ogni zona due passaggi.

Nei giorni precedenti al ritiro a tutte le famiglie verranno distribuiti appositi sacchi per la raccolta di abiti con l’indicazione del giorno. Ecco il calendario Carmignano giovedì 12 ottobre e 9 novembre, Montemurlo lunedì 16 ottobre e 13 novembre, Poggio a Caiano giovedì 12 ottobree 9 novembre, Vernio e Cantagallo lunedì 16 ottobre e 13 novembre, Prato est (La Pietà, La Querce) sabato 14 ottobre e 11 novembre mentre per Mezzana, Zarini, Soccorso le date sono mercoledì 11 ottobree 8 novembre, Prato Nord (Campaccio, Ciliani) martedì 17 ottobre e 14 novembre, mentre per le zone di Galceti, Cilianuzzo, S. Lucia venerdì 13 ottobre e 10 novembre, Prato Ovest (San Paolo, Galcianese/Macrolotto Zero) mercoledì 18 ottobre e 15 novembre. Prato Ovest/sud (Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti) martedì 10 ottobre e 7 novembre, Prato Sud (Grignano e Badie) lunedì 9 ottobre e 6 novembre, mentre per Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, S. Giorgio il ritiro è previsto sabato 7 ottobre e 4 novembre.

