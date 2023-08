16.08.2023 h 15:33 commenti

Parte a settembre il cantiere per le nuove case a San Giorgio a Colonica

In via Dami saranno realizzati sedici appartamenti in classe A. Il progetto prevede anche la costruzione di un parcheggio pubblico oltre ad una serie di opere di miglioria a strade, marciapiedi e giardini della frazione

Un parcheggio pubblico, sedici appartamenti in classe A e una serie di opere di miglioria a strade, marciapiedi e giardini del quartiere. Partiranno a settembre i lavori per realizzare la nuova palazzina da sedici appartamenti di pregio in via Dami a San Giorgio a Colonica. A portare avanti l'intervento è la Ceri Construction, che così andrà a completare il piano urbanistico iniziato in precedenza con la realizzazione di altre quattro palazzine, sempre in classe A, in via Dami.

Alla partenza dei lavori si arriva dopo la firma del nuovo schema di convenzione col Comune, e a seguito dell’approvazione al piano da parte del consiglio comunale e della commissione urbanistica. La palazzina sarà a tre piani (terreno, primo e secondo), avrà tre scale d’accesso agli immobili, e prevede pure la realizzazione di due attici. Ogni appartamento avrà una pompa di calore individuale, un piccolo impianto fotovoltaico indipendente da 1,5 kilowatt, l’impianto di riscaldamento e raffrescamento, e finiture di pregio. Un progetto quindi votato a innovazione e risparmio energetico. Nel piano interrato ci saranno pure le cantine a disposizione delle famiglie e i posti auto privati, uno per appartamento. Il cantiere dovrebbe durare circa un anno e mezzo. L’obiettivo della Ceri Construction è quello di arrivare a inaugurare la nuova palazzina per il mese di luglio 2025.

“Si tratta di un piano volto a riqualificare una porzione di quartiere – spiegano dalla Ceri Construction -, completando un intervento che garantirà a via Dami un nuovo parcheggio da 50 posti totali. Ai 32 stalli, con piantumazioni annesse, del precedente intervento, si aggiungeranno altri 18 posteggi, con ulteriori piantumazioni, a disposizione di tutta la comunità di San Giorgio e Santa Maria a Colonica”.

Come detto, il piano porta con sé anche la monetizzazione di 31.000 euro di standard. Fondi che come stabilito dal consiglio comunale resteranno legati al territorio di San Giorgio e Santa Maria a Colonica. In questo modo il Comune potrà intervenire per il restyling di giardini (ce n’è proprio uno di fronte alle nuove abitazioni), strade, marciapiedi e più in generale del patrimonio pubblico. Al Comune, infine, grazie a questo intervento sarà ceduta pure una fascia di verde di 126 metri quadrati, rendendo l’intervento ancor di più all’insegna della sostenibilità.