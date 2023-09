26.09.2023 h 11:30 commenti

Parrucchiere arrotonda spacciando droga sintetica nei pronto moda del Macrolotto Uno

I carabinieri della stazione di Iolo hanno arrestato un 25enne. Complessivamente sono stati sequestrati 6 chili di ketamina e 24 pasticche di ecstasy che avrebbero fruttato circa 500mila euro una volta immesse sul mercato al dettaglio

Di giorno parrucchiere in via Pistoiese, di sera spacciatore di droga sintetica tra i connazionali che lavorano ai pronto moda del Macrolotto Uno. E' quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Iolo venerdì sera, 22 settembre, al termine di un'attività di appostamento nei confronti di un 25enne cinese. Il blitz dei militari è scattato quando il giovane è stato sorpreso a cedere una dose a un connazionale. E' scattata quindi la perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di scoprire e sequestrare il maxi quantitativo di droga. Droga che in particolare era in un garage in uso al venticinquenne, in via Tevere a Chiesanuova, nascosta tra tinture e prodotti per parrucchieri.Complessivamente sono stati sequestrati 6 chili di ketamina e 24 pasticche di ecstasy che avrebbero fruttato circa 500mila euro una volta immesse sul mercato al dettaglio. "A nostro avviso – ha spiegato il tenente colonnello Sergio Turini, comandante della Compagnia Carabinieri Prato – questo tipo di sostanza è sì indirizzato al mondo cinese, soprattutto tra giovani, ma non più per reggere i turni di lavoro massacranti, quanto per sballarsi". Trovati e sequestrati anche due bilancini di precisione, un frullatore per tagliare le dosi e 2.600 euro in contanti nascosti sotto il materasso dove il giovane dormiva. Il 25enne, gravato da precedenti per droga e reati contro il patrimonio, è ora rinchiuso al carcere della Dogaia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Arresto convalidato dal gip.