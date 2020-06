15.06.2020 h 08:45 commenti

Parrucchiera offre taglio e piega ai sanitari: “Un modo per ringraziarli di ciò che hanno fatto in piena pandemia”

Luana Buratti, titolare dell’omonima attività in via Tintori, ha pensato a questo servizio per far sentire a medici, infermieri e oss che non sono stati dimenticati

Oggi, 15 giugno, alle 10 in piazza Duomo, gli infermieri saranno protagonisti di un flash mob per per chiedere il giusto riconoscimento del ruolo avuto nella lotta al covid 19 insieme alle altre figure professionali sanitarie. Osannati per i primi due mesi, medici, infermieri e oss sono quasi finiti nel dimenticatoio nelle fasi successive a questa epidemia. Non li ha dimenticati Luana Buratti, titolare nel negozio di parrucchiera Luana, in via Tintori, tra l’altro a pochi passi dal luogo del flash mob. Da martedì scorso offre piega, taglio, trattamento relax e manicure a tutti i sanitari. “Come segno di riconoscenza per il lavoro che hanno fatto in questo periodo a rischio della loro stessa vita.- spiega Buratti- È vero, sembra che il mondo si sia dimenticato di loro. Sono passati dall’essere osannati all’essere accantonati. Il mio vuole essere un modo per ringraziarli, per far sapere loro che non ho dimenticato ciò che hanno fatto per tutti noi”.

Edizioni locali collegate: Prato

