05.02.2019 h 10:17 commenti

Parrucchiera abusiva scoperta in un appartamento al Macrolotto Zero

Il titolare dell'attività, un cinese di 43 anni, è stato sanzionato con una multa di 2.666 euro. Dentro l'abitazione di via Marini era stato allestito un vero e proprio salone di bellezza con tutte le attrezzature necessarie.

La polizia municipale di Prato, questa mattina 5 febbraio, ha scoperto un vero e proprio negozio di parrucchiera all'interno di un’abitazione in via Marini. A gestire l'attività abusiva un cittadino cinese di 43 anni.Gli agenti hanno trovato, all’interno di un vano dell’appartamento al secondo piano dello stabile, un vero e proprio salone allestito, senza alcuna autorizzazione, con seggiole, specchi a muro, divani, lavatesta con poltrona e macchinari elettrici per bigodini,Alla parrucchiera abusiva sono stati contestati violazioni amministrative per un totale di 2.666 euro sia perchè esercitava l’attività senza autorizzazione sia perchè non aveva i requisiti professionali richiesti dalla legge. Tutte le attrezzature utilizzate sono state sequestrate.