08.10.2018 h 10:20

Parrucchiera abusiva scoperta in un appartamento al Macrolotto Zero

La titolare dell'attività, una cinese di 43 anni, è stata sanzionata con una multa di 2.666 euro.Dentro l'abitazione di via Puccini era stato allestito un vero e proprio salone di bellezza con tutte le attrezzature necessarie. L'attività abusiva è stata posta sotto sequestro

La polizia municipale di Prato, ieri mattina domenica 7 ottobre, ha scoperto un vero e proprio negozio di parrucchiera all'interno di un’abitazione in via Puccini. A gestire l'attività abusiva una cittadina cinese di 43 anni.

Gli agenti hanno trovato, all’interno di un vano dell’appartamento al primo piano dello stabile, un vero e proprio negozio di parrucchiere, allestito, senza alcuna autorizzazione, con seggiole, specchi a muro, divani, lavatesta con poltrona e macchinari elettrici per bigodini, corredato anche con prodotti specifici per lo svolgimento dell’attività. Al momento del controllo molte clienti erano in attesa del proprio turno.

Alla parrucchiera abusiva sono stati contestati violazioni amministrative per un totale di 2.666 euro sia perchè esercitava l’attività senza autorizzazione sia perchè non aveva i requisiti professionali richiesti dalla legge. Verranno fatti anche controlli di tipo fiscale per verificare un’eventuale evasione. Tutte le attrezzature utilizzate sono state sequestrate.







Edizioni locali collegate: Prato

