Parrocchia di Chiesanuova nel mirino dei ladri: rubate le offerte per i poveri

Nella notte di Natale i ladri sono entrati nell'appartamento del parroco che è stato messo a soqquadro. Il 31 dicembre rubata la statua del Bambino Gesù e danneggiato il presepe

Parrocchia Santa Maria dell'Umiltà a Chiesanuova nel mirino dei ladri. La notte di Natale rubati dall'appartamento del parroco un'ingente somma di denaro destinata a una famiglia bisognosa, il telefono e vandalizzata la casa. A distanza di una settimana, il 31 dicembre, è stata rubata la statua del bambino Gesù e rovinato il presepe che si trova all'interno della chiesa."Sono scioccato - ha spiegato don Jean Jaques Ilunga - non capisco il senso di rubare una statua senza valore di un presepe, mentre per quanto riguarda il furto in casa capisco che i tempi sono difficili e che c'è bisogno di soldi, ma questa non è la strada. Se si è in difficoltà basta chiedere".Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Evidentemente il ladro conosceva i movimenti del prete, che stava celebrando la messa, e anche l'appartamento perchè è andato a colpo sicuro.Per quanto riguarda il presepe, oltre a rubare la statua, i vandali hanno anche distrutto dei piccoli sacchetti cuciti in stoffa con all'interno la farina "Un particolare veramente strano - spiegano gli allestitori del presepe - sono piccoli e resistenti quindi è stato usato sicuramente un attrezzo lo stesso forse utilizzato per scollare dalla mangiatoia il bambino Gesù che tra l'altro si trova in fondo a una profondità di due metri".Nei mesi scorsi anche la cappella all'interno del cimitero di Chiesanuova, in gestione alla parrocchia, è stata più volte nel mirino dei vandali.