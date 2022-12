29.12.2022 h 13:34 commenti

Parità di genere, borse di studio per le studentesse universitarie di materie tecniche e scientifiche

Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica: questi gli indirizzi a cui sono destinati i riconoscimenti della Provincia di Prato che intende 'premiare' le giovani che scelgono percorsi di laurea che, secondo gli stereotipi, sono più di impronta maschile

La Provincia di Prato ha pubblicato l'avviso per la concessione di nove borse di studio destinate a studentesse iscritte al primo anno di corsi universitari nelle discipline Stem (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Il valore di ogni borsa di studio è di mille euro. Possono partecipare le studentesse residenti o domiciliate nell'area pratese, iscritte al primo anno di corsi universitari in materie Stem ed aver superato almeno un esame entro maggio 2023. Per presentare domanda c'è tempo fino alle 8 del 18 gennaio 2023.«Purtroppo molto spesso dobbiamo fare i conti con stereotipi di genere che individuano percorsi di laurea più adatti agli uomini, come le facoltà scientifiche, mentre un altro luogo comune vuole che le donne siano più portate per le materie umanistiche – le parole del presidente Simone Calamai - queste borse di studio vogliono incoraggiare le studentesse a intraprendere percorsi di studi in materie scientifiche, seguendo le loro attitudini e non stereotipi e allo stesso tempo rafforzare la presenza femminile in ambito scientifico, fornendo modelli positivi per le nuove generazioni». Dopo che saranno arrivate le domande, sarà istituita una commissione tecnica per la valutazione delle richieste e la formazione di una graduatoria, istituita sulla base del voto del diploma di istruzione secondaria superiore conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 in un istituto, pubblico o privato italiano, sul valore dell’Isee/ispe del nucleo familiare di appartenenza ed eventuali titoli/certificazioni conseguiti dalla studentessa attinenti alle materie di studio Stem. Le borse di studio non sono cumulabili con quelle erogate per il Diritto allo Studio Universitario e con altre borse di studio. La domanda dovrà essere inviata all'indirizzo di posta certificata della Provincia: provinciadiprato@postacert.toscana.it Il bando è finanziato con la legge regionale “Cittadinanza di genere” - Sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".