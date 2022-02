14.02.2022 h 12:39 commenti

Parco urbano, l'incognita del serpentino sui tempi di consegna dell'area al Comune

Dovrà passare dal vaglio della conferenza dei servizi il progetto di bonifica del materiale presente nell'ex area ospedaliera del Misericordia e Dolce. Intanto accantonati 400mila euro nel bilancio comunale per il riempimento della buca

Dovrà passare dal vaglio della conferenza dei servizi il progetto di bonifica del serpentino presente nell'ex area ospedaliera del Misericordia e Dolce. Il materiale, trovato nell'ex parcheggio, può essere trattato in loco perchè non disperde le tracce di amianto e di altri metalli pesanti che contiene. Va però messo in sicurezza. Sarà quindi interrato. Il progetto è in corso di realizzazione da parte degli uffici tecnici dell'Asl Toscana centro e poi dovrà avere il via libera della conferenza dei servizi. Un passaggio tecnico, questo, che farà slittare ulteriormente la consegna del terreno dall'Asl Toscana centro al Comune di Prato che vuole farne un parco urbano. Solo quando l'area sarà bonificata, si procederà con la compravendità per 12 milioni di euro. Una volta nelle proprie disponibilità, il Comune effettuerà tutti i rilievi necessari per coprire la grande buca lasciata dall'abbattimento del vecchio ospedale. Il progetto firmato dal paesaggista francese Michel Desvigne infatti, prevede un parco lineare, senza dislivelli.Per tappare il cratere ci vorranno più strati di inerti. L'ultimo metro e mezzo sarà di terra per creare l'habitat giusto per le siepi e le piante del futuro parco. L'operazione di copertura ha un costo notevole, ancora non quantificato con precisione. Al momento il Comune di Prato ha effettuato una variazione di bilancio di 400mila euro sul progetto che di base costa 7,5 milioni di euro, ma potrebbe non bastare. All'avvio dell'abbattimento del Misericordia e dolce si era pensato di utilizzare gli inerti derivanti dalla demolizione per coprire la buca che ne è poi derivata, ma l'idea è stata poi abbandonata per evitare problemi di attribuzioni di responsabilità in caso di lavori non eseguiti a regola d'arte. Demolizione e parco infatti, sono cantieri di enti diversi, rispettivamente Asl e Comune, realizzati da ditte diverse. Meglio quindi, separare nettamente i due interventi.