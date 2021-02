Il progetto esecutivo sarà pronto entro giugno sulla base della soluzione ideata dagli architetti Paolo Brescia e Tommaso Principi con il paesaggista Michel Desvigne, vincitrice del concorso di progettazione. Si passerà poi alla gara d'appalto che avrà un valore di 6 milioni di euro all'interno di un quadro economico da 8,2 milioni. L'inizio dei lavori, quindi, è previsto all'inizio del 2022. Il cantiere dovrebbe durare un anno per cui, salvo intoppi, il taglio del nastro è previsto nel 2023.

L'idea è quella di un "nuovo luogo moderno inserito all’interno di un contesto storico in grado di veicolare l’immagine di Prato come la città della contemporaneità della Toscana".

Circondato dalle mura storiche e dominato dal Convitto Cicognini, il Parco alterna alte siepi ad alberature che diventano boscaglie in prossimità degli accessi. Spuntano tra il verde installazioni e monumenti artistici, ma anche giardini botanici con una grandissima varietà di specie della fascia climatica del Mediterraneo che riflette il carattere multiculturale della città. Nella zona nord dell'area, sul lato che dà sul Convitto Cicognini, sarà realizzato un padiglione dalle facciate trasparenti in cristallo e dalla copertura pensile che potrà essere usata come belvedere.Nei suoi 1.500 metri quadrati interni a cui è stato aggiunto un piano interrato, sono previsti ristorante e caffetteria, ma non solo: "Ci sono un auditorium e uno spazio polivalente che potrà essere usato per il co-working, i laboratori artistici, eventi ed esposizioni. - afferma l'assessore ai lavori pubblici, Valerio Barberis, mente del parco urbano - Ci stiamo lavorando, così come ci stiamo confrontando con il Centro Pecci per la disposizione delle opere d'arte. Sarà uno spazio per il tempo libero, per fare sport, per far giocare i bambini, ma anche per lavorare e per raggiungere il centro".