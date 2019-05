03.05.2019 h 19:27 commenti

Parco urbano, per il M5S "il progetto va cambiato: troppe siepi e pochi alberi. Vogliamo un'area più a misura d'uomo"

Oggi pomeriggio sopralluogo del candidato sindaco Carmine Maioriello e del consigliere regionale Andrea Quartini nell'area del Misericordia e Dolce che una volta abbattuto lascerà spazio alla grande area verde voluta dalla Giunta Biffoni

Tornare indietro sulla realizzazione del parco urbano voluto dalla Giunta Biffoni al posto del Misericordia e Dolce, è secondo il Movimento 5 Stelle "ormai impossibile", ma il progetto "può esser migliorato per rendere questo spazio "più fruibile e a misura d'uomo. Ora è solo un bel disegno". A parlare è il candidato sindaco Carmine Maioriello che oggi pomeriggio, 3 maggio, ha fatto un sopralluogo nell'area dell'ex ospedale alla presenza del consigliere regionale Pentastellato Andrea Quartini e della capolista Silvia La Vita, consigliere comunale uscente.

"Siamo preoccupati per due aspetti. - spiega Maioriello - Il primo riguarda i costi della manutenzione del parco sul bilancio comunale. Ad oggi non abbiamo certezze e gli stessi sindaci revisori hanno mostrato le proprie perplessità di fronte a una spesa corrente già ora eccessiva; il secondo è l'effettivo utilizzo che i cittadini faranno di questo parco una volta che sarà pronto perchè è fatto solo di siepi. Siamo molto scettici. Sfido chiunque d'estate a trascorrere il suo tempo senza l'ombra di un albero sotto cui ripararsi o una panchina su cui sedersi. Per questo noi metteremo mano a quel progetto per farlo assomigliare a quelli che sono i parchi delle grandi città a cominciare. Sono molto ambizioso, penso a qualcosa di simile al Central Park di New York".

Quartini, ribadendo le critiche alla Giunta toscana per la scelta di chiudere il Misericordia e Dolce a favore di un ospedale "nuovo ma piccolo e non adeguato alla città", ha lanciato una proposta per la parte del vecchio nosocomio che non sarà abbattuta: "Anche a livello nazionale stiamo lavorando al rilancio del Silver co-housing. Qui in zona abbiamo un esempio virtuoso unico in Italia, il centro sociale di Lastra a Signa. Un sistema senza barriere architettoniche dove possano essere utilizzati dei mini appartamenti per la terza età. Questo rallenta tantissimo il passaggio dall'autosufficienza alla non autosufficienza".