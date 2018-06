20.06.2018 h 11:21 commenti

Parco urbano, colpo di scena: l'Asl rinvia l'apertura delle buste per la demolizione del Misericordia e Dolce

L'operazione doveva essere fatta domani ma la commissione ha deciso di sospendere tutto in attesa del pronunciamento del Tar sul ricorso presentato da Varvarito

Colpo di scena nella gara d'appalto per l'abbattimento dell'ospedale Misericordia e Dolce. Contrariamente a quanto valutato inizialmente ( LEGGI ), la commissione nominata dall'Asl ha deciso di sospendere l'apertura delle buste che avrebbe dovuto tenersi domani 21 giugno, in attesa della decisione del Tar sul ricorso di Varvarito, esclusa per un errore nella presentazione dell'offerta. Secondo l'Asl la decisione dei giudici amministrativi toscani dovrebbe arrivare a metà luglio. Solo dopo, la gara potrà riprendere con l'apertura delle buste delle aziende partecipanti, al momento 13.Di fatto è l'ennesima tegola che cade su questa partita ritardandone il fischio d'inizio.A questo punto l'apertura del cantiere per la demolizione del vecchio ospedale non potrà avvenire prima dell'autunno e tale previsione è ottimista. Diventa una chimera, quindi, l'inizio dei lavori per la costruzione del parco urbano che sorgerà al posto del vecchio ospedale entro questa legislatura.