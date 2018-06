16.06.2018 h 11:18 commenti

Parco di Villa Giamari, il Comune cerca un gestore per il bar e per la promozione di attività ricreative

Pubblicato il bando che resterà aperto fino al prossimo 27 giugno. La concessione avrà una durata trimestrale, dal 1 luglio al 30 settembre, con possibilità di proroga motivata fino al 31 ottobre 2018

Il Comune di Montemurlo ha pubblicato un avviso per la selezione di un soggetto a cui concedere, per la stagione estiva 2018, la gestione del parco storico di villa Giamari con l'annesso bar, dove effettuare attività ricreative, culturali, di intrattenimento, spettacolo e servizi accessori di ristoro.

Per presentare i progetti c'è tempo fino al prossimo 27 giugno. La concessione avrà una durata trimestrale, dal 1 luglio al 30 settembre, con possibilità di proroga motivata fino al 31 ottobre 2018.

L’amministrazione comunale non corrisponderà alcuna sovvenzione economica neppure sotto forma di contributo. E' vietata la sub concessione del contratto mentre è consentito l'affidamento in gestione dell'attività di somministrazione. Sono ammessi a partecipare all'avviso, singolarmente o in forma associata tra loro le associazioni, gli enti no profit, le società cooperative a finalità mutualistiche, le associazioni di promozione sociale, di volontariato, purché regolarmente costituite, iscritte agli albi previsti, le ditte individuali, le società e altre persone giuridiche aventi scopo di lucro ed esercenti attività commerciali. Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà presentare un progetto di valorizzazione del parco come luogo di aggregazione fruibile per la cittadinanza. Il progetto dovrà prevedere, infatti, un programma di intrattenimento artistico, culturale e ricreativo, rivolto alle varie fasce di età, che dovrà armonizzarsi con il calendario degli eventi predisposto dall'amministrazione comunale e un servizio di bar e ristoro da attivare nello spazio già esistente.Per informazioni generali sull'avviso e per sopralluoghi ci si può rivolgere all' ufficio cultura, sport, turismo tel. 0574 558569, email luana.grossi@comune.montemurlo.po.it, mentre per richieste di tipo amministrativo-giuridico si deve contattare l'ufficio gare e contratti tel. 0574 558211 email valentina.cecchi@comune.montemurlo.po.it. Il bando completo è scaricabile dal sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it. Le domande vanno recapitate all'ufficio protocollo del Comune di Montemurlo via Montalese 472/474 oppure tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo email: comune.montemurlo@postacert.toscana.it in formato digitale con firma digitale o autografa scansionata accompagnata da documento di identità.