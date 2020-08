07.08.2020 h 08:54 commenti

Parcheggio via Tirso, i residenti stanchi di aspettare: "Basta parole, ora vogliamo i fatti"

L'opera è attesa da più di dieci anni ma ancora non si sa quando inizieranno i lavori. Il Comune rimanda alla ditta costruttrice ma il Comitato di zona non ci sta: "L'esigenza dei cittadini non va in ferie"

Hanno manifestato, nonostante il caldo d'agosto, con cartelli per ricordare all’amministrazione comunale la necessità di un parcheggio alberato, pubblico e gratuito, all’angolo tra via Tirso e via Liliana Rossi. “Non va in ferie l’esigenza dei cittadini”, questo il motto con il quale il Comitato di zona ha inscenato, nel pomeriggio di ieri 6 agosto, un sit in.

Da dieci anni i residenti aspettano la realizzazione di un parcheggio di 60 posti, autorizzato durante la giunta Cenni. L’opera è frutto di una perequazione con un’impresa edile che ha ottenuto il permesso di costruire a Galcetello, ma che ad oggi non ha neppure iniziato i lavori. E proprio qui, per il Comune, starebbe l'inghippo: “La realizzazione del parcheggio che poi sarà ceduto all’amministrazione – ha spiegato a suo tempo il sindaco Matteo Biffoni - è legata all’inizio dei lavori a Galcetello e non dipende da noi che abbiamo fatto la nostra parte”.

Una ricostruzione che non convince il Comitato: “Basta con le chiacchiere, i sotterfugi, le promesse vane! - dicono -. Dopo la vicenda del cartello, presunto segnale di inizio lavori, installato prima delle elezioni amministrative 2019 e poi rimosso, adesso si lascia credere che finalmente sia tutto a posto, e che la mancata realizzazione del parcheggio dipenda solo dall’impresa edile, proprietaria del terreno. Ma in Consiglio comunale viene fuori che ancora non è stato concesso il permesso per costruire. Pare infatti che gli elementi della perequazione tra Comune e impresa siano stati modificati con l’inserimento di un’area davanti alle scuole di Pacciana (Villa Fiorita), quale contropartita aggiuntiva a favore della parte pubblica. E proprio in quello spazio sarebbe sorto il problema che tuttora impedisce il rilascio della concessione, e quindi l’avvio dei lavori”.

“Non solo – rincarano la dose i residenti -, sembra che il progetto stesso del parcheggio abbia subito dei cambiamenti sostanziali. Forse i posti auto sono ridotti drasticamente da 60 a 40? In ogni caso si sarebbe proceduto assolutamente in sordina, discostandosi da quanto esposto a suo tempo dalla commissione consiliare competente, e conosciuto dai cittadini della zona. A quando un rapporto diretto, leale e trasparente con l’amministrazione comunale? E nello specifico, torniamo a dire, a quando la costruzione di un’opera di pubblica utilità e sempre più urgente?”.



