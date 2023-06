06.06.2023 h 10:43 commenti

Parcheggio stazione Borgonuovo, la denuncia dei residenti: "Sempre più degrado e meno sicurezza"

Sabato è stato bruciato un furgone di uno dei residenti che denunciano come da sei anni l'area si usata per la sosta di camper da parte di alcuni rom. Lettere al sindaco e richieste di intervento alla polizia

A.A.

Degrado e poca sicurezza, sabato 3 giugno un camion è stato bruciato in pieno pomeriggio, nel parcheggio della stazione di Borgonuovo, a denunciarlo un gruppo di residenti nelle vie circostanti che spiega che alcuni nomadi utilizzano l'area da ormai sei anni per la sosta dei loro camper.Il proprietario, che ha sporto denuncia alla polizia, racconta: “La polizia mi ha detto che il fatto potrebbe essere riconducibile alla presenza dei camper. Comunque ci ritroviamo con un camion carbonizzato e loro sono ancora lì e posso assicurare che io e la mia famiglia non abbiamo mai dato fastidio a loro”. Una convivenza difficile che dura da tanto tempo. “L'area ovviamente non è attrezzata per sosta camper – spiegano i residenti - e quindi ogni giorno troviamo escrementi dappertutto senza contare che nel pomeriggio fanno la doccia in mezzo al parcheggio. Ma quello che più ci preoccupa è l'aggressività che manifestano verso chiunque”.Due anni sono stati danneggiate le macchine in sosta e all'arrivo delle forze dell'ordine una delle due donne, secondo il racconto dei residenti, ha anche aggredito gli agenti. In aumento da qualche mese anche i furti.Sono state inviate segnalazioni in Comune, lettere al sindaco e messaggi e denuncia “Ma ogni volta ci è stato risposto – concludono i residenti - che nessuno può fare nulla, ma ci sembra impossibile.”