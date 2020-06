27.06.2020 h 11:11 commenti

Parcheggio ex Coop trasformato in dormitorio, oggi nuovo intervento delle forze dell'ordine

Un esagitato che dorme in questa struttura privata, ha fatto scattare la chiamata ai numeri d'emergenza. Un episodio analogo è successo ieri

Momenti di tensione stamani, 27 giugno, al parcheggio interrato dell'ex Coop in viale Veneto. Un uomo di circa 40 anni di origine nigeriana ha dato in escandescenza per un probabile abuso di psicofarmaci e alcol. Qualcuno ha chiamato la polizia che è intervenuta sul posto richiedendo anche l'intervento del 118 che ha inviato un'ambulanza della Pubblica Assistenza. Lo stesso esagitato è stato protagonista di un episodio simile ieri che ha visto anche l'intervento dei vigili del fuoco.

Ormai la presenza di forze dell'ordine e ambulanze è diventato quasi un fatto quotidiano. D'altronde quella struttura, dopo il trasferimento della Coop, è diventata un dormitorio per senzatetto e sbandati. Lo spazio è privato per cui l'intervento della forza pubblica è piuttosto complicato rispetto a immobili abbandonati o pubblici. L'ultimo blitz comunque è recente, risale ad aprile.

Edizioni locali collegate: Prato

