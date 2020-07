01.07.2020 h 16:47 commenti

Parcheggio che non c'è, il comitato di via Tirso lancia una proposta: "Il Comune anticipi i costi"

Da dieci anni si aspetta la realizzazione di circa 60 posti auto che oltre ai residenti servirebbero anche a chi frequenta i giardini, la scuola e la chiesa

Dopo la denuncia fatta di un ritardo di oltre dieci anni per la realizzazione del parcheggio fra via Tirso e via Liliana Rossi, il comitato di via Tirso lancia al sindaco Matteo Biffoni una proposta per sbloccare la situazione: il Comune anticipi i soldi per la costruzione del parcheggio per poi rivalersi sull’impresa edile in modo da sveltire i tempi. Dalle pagine di Notizie di Prato ( legg i) Biffoni aveva annunciato che l’amministrazione aveva fatto il suo dovere e ora era in attesa dell’impresa, Dichiarazione che il comitato commenta così: “Come sia possibile accettare che una comunità e il suo governo siano tenuti sotto scacco dagli interessi di un soggetto privato. Si rimanda per anni e anni la realizzazione di un’opera di pubblica utilità, oltretutto necessaria ad evitare rischi di incidenti e danni a persone e a cose, per favorire gli affari di un singolo imprenditore?”Il comitato è anche perplesso su come è stata gestita l’intera questione: “Dal momento che nell’aprile 2019 è stato installato il famoso cartellone, presunto segnale di avvio dei lavori – commenta la referente del comitato Rita Biancalani - sicuramente su iniziativa condivisa da Comune e Impresa edile, ci piacerebbe capire che tipo di accordo era in vigore tra le parti. Sicuramente è venuto meno dopo pochi mesi, visto l’attuale situazione”.