24.10.2018 h 16:40 commenti

Parcheggio al Macrolotto di Iolo diventa maxi discarica a cielo aperto

Nell'area di via Puglia abbandonati rifiuti di ogni genere, anche il tir bruciato non è stato rimosso

La vasta area di sosta di via Puglia nel Macrolotto di Iolo, avrebbe dovuto diventare un parcheggio per i camper, in realtà è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. Anche il tir che è bruciato lo scorso novembre non è mai stato rimosso.Nello spazio, secondo quanto denunciano alcuni cittadini, vengono sistematicamente abbandonati sacchi neri, bombole del gas, scarti edili e tessili. Le foto inviate testimoniano lo stato di abbandono dell'area.