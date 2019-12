19.12.2019 h 11:01 commenti

Parcheggio a tariffa speciale per gli studenti che frequentano la Lazzerini

Grazie ad un accordo fra Comune e Consiag Servizi potranno parcheggiare in piazzale del Romito pagando, per dieci ore, solo 1 euro. Ecco come ottenere il permesso che durerà un anno

Anche per il 2020 torna l’abbonamento speciale pensato ad hoc per gli studenti. Grazie all’accordo tra il Comune di Prato e Consiag Servizi Comuni.Da domani venerdì 20 dicembre per tutti gli studenti universitari iscritti alla Biblioteca Lazzerini torna in vigore la tariffa giornaliera del costo di 1 euro e valida per 10 ore di sosta prolungata, all’interno del parcheggio di piazzale del Romito, a pochi passi da Porta Frascati e dalla Biblioteca. Oltre agli universitari, potranno parcheggiare alla tariffa speciale anche gli studenti maggiorenni degli istituti superiori, già in possesso di patente di guida. Per ottenere il permesso 2020, quindi, a partire dal 20 dicembre gli studenti potranno presentarsi nella Hall d’Ingresso della Lazzerini, muniti di tessera d’iscrizione al prestito e tesserino universitario (oppure di un certificato di frequenza nel caso di studenti delle scuole superiori), e richiedere l’apposito modulo da compilare. Il modulo è disponibile anche online sul sito www.bibliotecalazzerini.prato.it Il permesso, valido per un anno solare - dal lunedì al sabatoè limitato alla disponibilità giornaliera dei posti liberi nel parcheggio. La domenica e i giorni festivi il parcheggio è gratuito.Ogni studente non potrà ricevere più di un’autorizzazione. Il pagamento della tariffa giornaliera di 1 euro dovrà essere effettuato attraverso il parcometro posto all’interno del parcheggio.