Parcheggiatori abusivi in piazza Mercatale, il Consiglio comunale boccia la mozione di Fdi

Il consigliere Claudio Belgiorno aveva chiesto l'applicazione del decreto Salvini, il potenziamento delle telecamere e l'installazione di un totem per le chiamate Sos. "Non ci arrendiamo e continuiamo a presidiare la piazza"

Bocciata ieri pomeriggio 24 ottobre in Consiglio comunale, con il voto contrario del Pd quello della lista Biffoni sindaco e Sport per Prato, la mozione di Fratelli d’Italia presentata da Claudio Belgiorno in cui si chiedeva di contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi in piazza Mercatale potenziando il servizio di telecamere, la presenza della Municipale, l’istallazione di un totem Sos da utilizzare in caso di necessità e l’applicazione del decreto Salvini. “Non ci arrendiamo – ha spiegato Belgiorno – continueremo a presentare altre mozioni fino a quando non saranno approvate. Non scordiamoci che si sta parlando stiamo parlando di una situazione di illegalità. Continueremo anche a presidiare la piazza durante la sera. La maggioranza ha bocciato la nostra proposta accusandoci di non pensare ai parcheggiatori come persone, per cui introdurremo anche la richiesta di affidare questi ragazzi alle associazione di volontariato che operano sul territorio”. Tra le richieste anche un collegamento diretto, tramite telecamere, fra la piazza e la centrale della Municipale.

Sulla questione è intervenuta anche Patrizia Ovattoni del gruppo consiliare Lega Salvini Premier. “Durante la discussione – spiega - il PD e la sinistra pur di mascherare il problema sono ricorsi a delle affermazioni e giustificazioni che hanno a dir poco dell'assurdo: inizialmente si sono inventati che non sono parcheggiatori abusivi ma “facilitatori di parcheggio”; poi hanno proseguito sostenendo che la mozione non andava bene perché veniva richiamato il decreto sicurezza Salvini, che questi soggetti vanno aiutati, che se questa gente è lì c'è un motivo ed altro ancora. Tante sciocchezze! “

La bocciatura da parte del Pd, secondo il consigliere Antonio Facchi è motivata dalla mancanza di nuove proposte nella mozione. “In piazza esiste già un presidio della Municipale che si alterna con quello delle associazioni Le Guardi di san Giorgio e l’associazione nazionale dei carabinieri in congedo, è già previsto aumentare il numero delle telecamere in piazza Mercatale, per quanto riguarda il decreto Salvini non è di competenza della Municipale. Per quanto riguarda il totem è molto più veloce utilizzare il telefono e chiamare il numero delle forze dell’ordine”.

Durissimo il capogruppo di Demos, Massimo Carlesi: "Quello di Belgiorno è un documento presuntuoso che attribuisce compiti che non ha al Consiglio comunale. Di fatto sfiducia il lavoro delle forze dell'ordine. Me ne guardo bene di votare a favore di atti del genere. Questo non significa però che il fenomeno non esista ma l'amministrazione comunale può occuparsene solo nei limiti delle proprie competenze. E' problematico e pericoloso entrare in compiti altrui. A mio avviso possiami ripristinare la sbarra per regolare la sosta all'interno del parcheggio centrale. La scelta di toglierla fatta da Cenni fu infelice. C'è poi il lavoro di prevenzione della polizia municipale. Il resto non spetta al Comune e il Consiglio comunale non può decidere su competenze che non ha".

