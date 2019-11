18.11.2019 h 14:37 commenti

Parcheggia la macchina ma non inserisce la marcia, il veicolo scivola e blocca l'ingresso di un garage

Il guidatore distratto ha posteggiato in via Soffici, la strada è in pendenza e il veicolo lentamente si è mosso. Sul posto è intervenuta la Municipale con il carroattrezzi per liberare il passo carrabile

Parcheggia la macchina ma si dimentica di innescare la marcia, l'auto lentamente scivola e si blocca davanti a un passo carrabile impedendo l'ingresso al garage, per fortuna senza investire pedoni.

E' successo questa mattina 18 novembre verso 12,15 in via Soffici all'incrocio con via Italia'61 a Poggio a Caiano, sul posto è intervenuta una pattuglia della Municipale e il carroatrezzi per rimuovere il veicolo. A richiedere l'intervento dei vigili urbani alcuni residenti. La dinamica non è ancora chiara ma probabilmente il guidatore ha lasciato in folle e il veicolo, seguendo la pendenza della strada, si è mosso. I bidoni per la raccolta differenziata hanno evitato l'impatto con il muro.

L'operazione di rimozione ha creato un ingorgo e una lunga fila.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus