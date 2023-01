24.01.2023 h 12:37 commenti

Parcheggi più agevoli con i segnalatori di posti liberi in funzione per tre aree sosta

Riguardano quella di Porta Fiorentina (via Arcivescovo Martini), il Serraglio e Ebensee. Per ora piazza Mercatale rimane esclusa in attesa che venga presentato il progetto per posizionare i sensori conta posti

I cartelloni sono stati posizionati in piazza Mercatale, con i posti a disposizione a Porta Fiorentina (150 totale) e Serraglio (450) stesse indicazioni in viale Galilei all'altezza del ponte Datini. In via Cavour vengono indicati i posti del parcheggio Ebensee (230 totali) e Serraglio, infine all'altezza del ponte alla Vittoria le indicazioni per Serraglio e Porta Fiorentina.

"Con questa cartellonistica - spiegano da ConsiagServizi - vogliamo dare indicazioni non solo a chi frequenta con assiduità il centro, ma anche a chi viene da fuori, proprio nell' ottica di fornire un servizio più puntuale"

Per ora nessun conteggio per i posti disponibili in Mercatale dove è necessario installare o le sbarre o un sistema di sensori per contare i posti liberi. "La Soprintendenza, visto che la piazza è sottoposta a vincolo artistico- spiega l'assessore alla mobilità Flora Leoni - ha dato parere di massima positivo per delimitare il parcheggio.Ora aspettiamo il progetto definitivo di ConsiagServizi."

Da fine gennaio i posti liberi nel parcheggio di Porta Fiorentina (via Arcivescovo Martini), il Serraglio (dalle 18 alle 8 pagamento di 1 euro per tutta la notte. Dalle 17 alle 5 è presente una guardia giurata) e Ebensee verranno segnalati su una cartellonistica luminosa che entrerà in funzione a fine mese di gennaio.Un'operazione che serve per disincentivare gli automobilisti, soprattutto la sera del sabato, a girare a vuoto intorno a piazza Mercatale in cerca di un posto e a dirigersi, invece, verso gli altri parcheggi che comunque sono molto vicini al centro.