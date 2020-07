07.07.2020 h 18:53 commenti

Parapiglia al Serraglio per una lite fra fidanzatini, deve intervenire la polizia

A dare l'allarme una squadra delle guardie giurate volontarie di San Giorgio che ha subito allertato le Volanti

Una lite fra fidanzatini, lei minorenne, che è degenerata in spintoni e schiaffi. E' successo questo pomeriggio 7 luglio verso le 17 alla stazione del Serraglio creando non poco scompiglio tra le tante persone che si trovavano in zona..

A dare l’allarme è stata una pattuglia del gruppo delle Guardie giurate volontarie di San Giorgio, che ha assistito al parapiglia ed è intervenuta on attesa dell’arrivo della polizia per riportare la calma.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus