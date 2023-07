16.07.2023 h 13:59 commenti

Furgone resta incastrato nel sottopasso di Paperino

E' successo intorno alle 13. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Municipale per deviare il traffico durante le operazioni per la rimozione del mezzo

Ha preso male le misure, pensando di riuscire a passare comunque, invece è rimasto incastrato nel sottopasso mentre cercava di uscire da Paperino.E' successo nella tarda mattinata di oggi, 16 luglio, intorno alle 13, alla guida del mezzo un uomo di nazionalità cinese.Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Municipale per deviare il traffico durante le operazioni per la rimozione del camion. Nell'impatto si è danneggiata una spalletta del sottopasso, seguiranno le verifiche tecniche per valutare l'entità del danno e se sia necessaria una chiusura dell'infrastruttura viaria per motivi di sicurezza. Non è la prima volta che i mezzi pesanti rimangono incastrati in quel sottopasso.