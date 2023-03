15.03.2023 h 15:10 commenti

Paperino omaggia don Sergio Pieri, la strada davanti alla chiesa da oggi porta il suo nome

Stamani la scopertura della targa, voluta dagli abitanti di Paperino come omaggio all'amato priore

Paperino e il Comune di Prato omaggiano l'amatissimo parroco della zona, don Sergio Pieri intitolandogli la strada che collega piazza della Chiesa a via Giulio Pastore.

Stamani la cerimonia alla presenza del sindaco Matteo Biffoni. "Con Paperino abbiamo preso un impegno che è quello di venire incontro alle richieste e alle sensibilità di una comunità - dichiara il sindaco Matteo Biffoni -. Don Sergio Pieri è stato il parroco della ripartenza dopo la guerra, dal 1949 al 1964, oltre che una presenza cittadina importante che ha segnato la storia di questo luogo. L'intitolazione di una strada è un riconoscimento alle figure che caratterizzano la storia del paese o hanno una forte rilevanza da un punto di vista sociale e questo è appunto il caso di Don Sergio".

Scomparso nel febbraio 2005, in 15 anni di presenza sul territorio ha lasciato il segno sia in paese che nei cuori degli abitanti. Si ricordano tra le altre cose l'apertura in parrocchia di un asilo infantile per il quale mise a disposizione una stanza ed il giardino, l'organizzazione di una scuola di ricamo per le bambine e le ragazze con una insegnante dedicata, il doposcuola, le gite in varie località italiane in cui metteva a disposizione il suo sapere per far conoscere a tutti le bellezze del nostro Paese. Ecco perché la proposta di intitolargli una strada è arrivata proprio dalla comunità grazie anche al progetto Memoria che ha lavorato tanto per ricostruire la figura del parrocco e trasmetterla alle nuove generazioni. "Arriviamo ora alla fine di questo procedimento, iniziato nel 2020 e che ha visto la collaborazione dei paperinesi, oltre che della famiglia stessa del parroco - aggiunge l'assessora alla Toponomastica Flora Leoni -. Con il loro "cammino della memoria", gli abitanti hanno voluto mantenere quella coesione che si era creata con Don Sergio Pieri e che è ancora molto forte qui a Paperino, connotando le strade con nomi che hanno un senso per la storia di questo luogo".

Presenti alla cerimonia anche i parenti di don Pieri: "Ho tanti ricordi di mio zio che oltre ad essere un bravo prete, era soprattutto un uomo disponibile verso tutti - afferma Paola Pieri, nipote di don Sergio -. Dopo la guerra c'era tanto da fare e da ricostruire e lui ha fatto tutto quello che poteva per la sua comunità".

Pur fermo nelle proprie convinzioni di fondo, accettava di discutere e sapeva riconoscere il buono anche in chi era lontano dalla sua visione religiosa e politica. Con i giovani in particolare, riusciva a stabilire rapporti di fiducia e di amicizia che poi duravano nel tempo. “Sin da ragazzo – spiega Antonio Facchi, consigliere comunale Pd della zona – ho sempre sentito parlare bene di don Pieri, era ed è amato da tutti. Per questo è stato giusto portare avanti la richiesta della comunità. Ci è voluto tempo e pazienza ma oggi siamo qui”.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus