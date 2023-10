09.10.2023 h 18:22 commenti

Paperino fa un tuffo nel passato della sua tradizione contadina con la rievocazione della cena di fine vendemmia

Tutto esaurito, con tante prenotazioni rifiutate per mancanza di posti, all'evento che si è tenuto al Circolo Arci coinvolgendo tante associazioni del paese: dal gruppo Carnevale a quello Memoria, dalla compagnia teatrale ai volontari della cucina

E' stato un vero e proprio tuffo nel passato della tradizione contadina pratese quello fatto grazie al Circolo Arci di Paperino che venerdì 6 ottobre ha richiamato più di cento persone - e tante altre prenotazioni sono state respinte per mancanza di posto - alla rievocazione della cena di fine vendemmia a base di piatti tipici della tradizione: pappardelle al sugo di papero, papero in umido, sedani alla pratese, schiacciata con l’uva.

Non solo cena però, visto che si è trattato di un evento di più ampio respiro. Il gruppo teatrale “L’allegra compagnia di Paperino”, ha infatti messo in scena lo spettacolo "La mezzadria in pianura. Il caso Paperino" di Lucia Pasquetti, coordinatrice del Progetto “Recupero e socializzazione della Memoria” del Circolo. Un lavoro di sintesi a grandi linee per rappresentare quello che, per secoli e fino a buona parte del ‘900, è stata l’attività lavorativa preminente e caratterizzante il paese di Paperino.



Lo spettacolo è stato realizzato attraverso la proiezione di fotografie, la lettura e interpretrazione di brani di interviste e di documenti da parte degli attori su allestimento scenico a cura del gruppo del Carnevale; il tutto accompagnato e intervallato da canti e danze tradizionali e dalla musica della fisarmonica di Don Enzo Pacini.

"E’ venuto fuori un momento molto coinvolgente di socializzazione della memoria - spiegano gli organizzatori -, un ritrovarsi intorno ad emozioni ed esperienze comuni, vissute in prima persona o tramandate in famiglia, comunque partecipate anche da chi di Paperino non è. Un evento importante non solo in sé, ma anche come spia di un alto livello nell’attitudine ad aggregare persone, nel contributo a riconoscere e creare comunità e, non ultimo, a fare gioco di squadra".

La sinergia creatasi tra il gruppo “Memoria”, la compagnia teatrale, il gruppo “Carnevale”, la cucina, i singoli volontari come il tecnico delle luci e del suono e il musicista, hanno avuto infatti come risultato, oltre ad un godibile e coinvolgente spettacolo, un’organizzazione perfetta nella logistica e nei tempi.